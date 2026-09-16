На благоустройство территорий на Дону направили свыше 900 млн рублей
Ростовской области направили более 900 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство общественных пространств. Об этом сообщил первый заместитель министра ЖКХ региона Дмитрий Беликов в ходе пресс-конференции «Интерфакс Юг».
Фото: Василий Дерюгин
Показатель практически соответствует уровню 2025 года, когда объем финансирования составил 898 млн рублей.
В этом году за счет выделенных средств реализовано 43 объекта в 41 муниципалитете. Для сравнения: в 2025 году было завершено 36 объектов в 34 муниципалитетах, а в 2024 году при финансировании в размере 768 млн рублей удалось реализовать 27 объектов.