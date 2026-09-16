В Ростовской области газовое моторное топливо за месяц подорожало на 4,1%

В Ростовской области газовое моторное топливо в августе подорожало на 4,1% по сравнению с июлем. Это наиболее заметный рост среди представленных Ростовстатом видов моторного топлива. Такие данные содержатся в отчете Ростовстата об индексах потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за август 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В целом моторное топливо за август подорожало на 1,23%. При этом динамика внутри категории оказалась разнонаправленной. Бензин АИ-92 вырос в цене на 1,74%, АИ-95 — на 1,18%, бензин АИ-98 и выше — на 0,03%. Компримированный природный газ подорожал на 1,02%. Дизельное топливо, напротив, подешевело на 2,96%.

Таким образом, рост стоимости газового моторного топлива оказался более чем втрое выше общего повышения цен на моторное топливо за месяц. При этом по другим видам топлива столь заметного изменения Ростовстат не зафиксировал.

В целом цены на непродовольственные товары в Ростовской области в августе выросли на 0,30%. Строительные материалы подорожали на 0,42%. В этой группе наиболее заметно выросли цены на рубероид — на 1,2%, доску обрезную — на 0,68%, цемент — на 0,58%, линолеум — на 0,86%.

Из отдельных строительных материалов также подорожали стекло оконное — на 0,37%, кирпич — на 0,52%, краски и эмали — на 0,59%, обои виниловые — на 0,4%, керамическая плитка — на 0,42%. Еврошифер за месяц не изменился в цене, а ламинат подешевел на 0,54%.

На отдельные группы непродовольственных товаров цены, напротив, снизились. Индекс цен на медикаменты составил 99,79%, то есть они в среднем подешевели на 0,21%. Лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП подешевели на 0,11%, остальные медикаменты — на 0,32%.

Среди отдельных препаратов снижение цен, в частности, зафиксировано на парацетамол — на 1,45%, индапамид — на 1,91%, метамизол натрия — на 1,18%, мирамистин — на 0,9%, римантадин — на 4,27%. При этом ацетилсалициловая кислота подорожала на 0,78%, эналаприл — на 0,09%, троксерутин — на 0,54%, левомеколь — на 0,69%.

Услуги в регионе в августе подорожали на 1,84%, тогда как бытовые услуги — на 0,7%. Среди отдельных услуг заметнее всего выросла стоимость ремонта телевизоров — на 4,11%, помывки в бане в общем отделении — на 4,09%, постановки набоек — на 1,51% и выполнения обойных работ — на 1,39%. Женская модельная стрижка подорожала на 1,67%, мужская — на 0,79%.

Стоимость представленных в отчете медицинских услуг в августе не изменилась. Индекс цен по первичному консультативному приему врача, пребыванию в круглосуточном стационаре, УЗИ брюшной полости, физиотерапии, общему анализу крови, стоматологическому приему и ряду других медицинских услуг составил 100%.

Валерий Климов