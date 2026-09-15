Главные новости за 15 сентября. Ростов-на-Дону и область

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции путепровода на трассе регионального значения — Северном подъезде к Батайску. Соответствующая информация опубликована на портале ЕГРЗ.

За семь месяцев 2026 года в бюджет Ростовской области поступило 131 млн рублей от туристического налога. По итогам 2025 года сумма сборов составила 125 млн рублей, а план на 2026 год — порядка 160 млн рублей. При сохранении текущей динамики министр не исключил, что итоговая сумма может достичь порядка 200 млн рублей.

В станице Бессергеневской Октябрьского района задержали 52-летнего местного жителя, который разбил двери храма топором. В воскресенье, 13 сентября, мужчина проник на территорию храма святителя Алексия, митрополита Московского, снял топор с пожарного щита и разбил стеклянную дверь одного из помещений. Очевидцем инцидента оказался полицейский, находившийся поблизости в свой выходной. Он пресек действия нарушителя и вызвал подкрепление.

В Таганроге движение трамваев и автобусов восстановлено. Прошедшей ночью город подвергся массированной ракетной атаке, в результате чего поврежден склад Ozon.

Операторы связи определили Ростов-на-Дону как одну из первых площадок на юге России для развития сетей пятого поколения. В соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 5G в течение пяти лет должна появиться в ключевых местах массового пребывания во всех городах-миллионниках. На Юге под это требование подпадают Ростов-на-Дону и Краснодар.