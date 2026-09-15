Операторы сообщили, в каких городах Дона внедрят 5G в первую очередь

Операторы связи определили Ростов-на-Дону как одну из первых площадок на юге России для развития сетей пятого поколения. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 5G в течение пяти лет должна появиться в ключевых местах массового пребывания во всех городах-миллионниках. На Юге под это требование подпадают Ростов-на-Дону и Краснодар.

В МТС сообщили, что в Ростове-на-Дону и Краснодаре до конца 2028 года планируется обеспечить работу 5G в наиболее трафиковых локациях в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. В дальнейшем зона покрытия будет расширяться еще в течение трех лет. Таким образом, на первом этапе речь идет не о сплошном покрытии городов, а о точечном развитии сети в местах с высокой нагрузкой.

Запуск будет происходить с использованием существующей инфраструктуры LTE. На первом этапе 5G будет работать в режиме NSA, что позволит операторам расширять емкость сети без полной перестройки действующей инфраструктуры. При этом использование диапазона 4,63–4,99 ГГц потребует более плотного размещения базовых станций. По оценке МТС, их понадобится в 1,5–2 раза больше, чем при работе в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

В «МегаФоне» также относят Ростов-на-Дону к ключевым городам для развития 5G. Оператор отмечает, что технология будет востребована прежде всего в крупных городах, промышленных центрах, местах высокой концентрации пользователей и на объектах с большим объемом трафика. При этом существующая LTE-сеть продолжит обеспечивать связь на остальных территориях.

В T2 сообщили, что проект находится на первой фазе, а перечень конкретных площадок для следующих этапов пока формируется. Участники рынка ожидают, что помимо мобильного интернета новая инфраструктура будет использоваться в корпоративных сценариях — в промышленности, логистике, транспорте и других отраслях, где востребованы высокая пропускная способность и одновременное подключение большого числа устройств.

Подробнее читайте в материале «Передача на пятой скорости»

Валерий Климов