На Дону задержали разбившего двери храма топором мужчину

В станице Бессергеневской Октябрьского района задержали 52-летнего местного жителя, который разбил двери храма топором. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации правоохранителей, в воскресенье, 13 сентября, мужчина проник на территорию храма святителя Алексия, митрополита Московского, снял топор с пожарного щита и разбил стеклянную дверь одного из помещений. Очевидцем инцидента оказался полицейский, находившийся поблизости в свой выходной. Он пресек действия нарушителя и вызвал подкрепление.

Задержанный не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. Из-за неадекватного поведения он был передан медикам и госпитализирован. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Отмечается, что по итогам медицинского заключения будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное повреждение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Константин Соловьев