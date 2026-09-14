CBS: корабли ВМС США в Аравийском море приведены в повышенную готовность
Экипажи американского авианосца USS George Washington и ракетных эсминцев в Аравийском море приведены в состояние повышенной готовности. Решение принято из-за возможной угрозы в Красном море со стороны сил шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщает CBS News.
Авианосец USS George Washington в Аравийском море (август 2026 года)
Фото: Navy / Handout / Reuters
Как сообщает телеканал, повышение уровня боеготовности ВМС США связано с тем, что йеменские хуситы продвинулись вдоль побережья к Баб-эль-Мандебскому проливу.
На прошлой неделе силы «Ансар Аллах» захватили портовый город Мока, сообщало Reuters со ссылкой на источники. Кроме того, хуситы взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, ранее подконтрольное правительственным войскам.
Как сообщал Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды связывался по телефону с президентом США Дональдом Трампом с просьбой нанести удары по позициям хуситов. Американский президент ответил отказом.
Продвижение «Ансар Аллах» к островам и побережью у Баб-эль-Мандебского пролива создает риск не только отдельных атак, но и ограничения движения по самому маршруту. Уже 10 сентября через пролив прошли шесть торговых судов против 30 днем ранее, что показывает быструю реакцию судоходства на угрозу. Через этот коридор ежесуточно перевозится около 4,5 млн баррелей нефти; в июле 2018 года Саудовская Аравия уже приостанавливала транспортировку по Красному морю после ударов хуситов.
Для ВМС США повышенная готовность означает необходимость учитывать одновременно защиту торгового движения и угрозу собственным кораблям. В марте 2025 года лидер «Ансар Аллах» объявлял американские авианосцы и военные суда целями, если они войдут в Красное или Аравийское море. Ранее, в январе 2024 года, США вместе с 20 странами начали операцию «Хранитель процветания» для защиты судов в Красном море после атак хуситов.