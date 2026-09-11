Axios: Трамп отказал Саудовской Аравии в просьбе ударить по хуситам
Президент США Дональд Трамп отказал Саудовской Аравии в просьбе нанести удары по движению «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / Reuters
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды звонил Дональду Трампу 10 сентября и призывал его атаковать хуситов. Однако американский президент отклонил просьбу, в администрации также не намерены напрямую вмешиваться в конфликт.
По данным Axios, США обеспокоены стремительно обостряющимся конфликтом в Йемене и усиливают поддержку Саудовской Аравии, но при этом стараются избежать прямого участия в боевых действиях. Американские военные и чиновники также сообщили своим саудовским коллегам, что по указанию господина Трампа войска США должны сосредоточиться на Иране и обеспечении безопасности Ормузского пролива, избегая при этом открытия нового военного фронта.
Накануне хуситы захватили портовый город Моху на западном побережье Йемена и начали атаковать острова Ханиш в Красном море. По данным Reuters, это приблизило бойцов движения к установлению контроля над Баб-эль-Мандебским проливом.