Главные новости за 12 сентября. Ростов и область

В результате массированной атаки ВСУ 12 сентября на Таганрог повреждены 16 коммерческих зданий, в которых размещались около 20 арендаторов, а также пять автомобилей.

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) направил более 120 млн руб. на техническое перевооружение предприятия. Новое оборудование распределено по ключевым производственным цехам, а также установлено в цехе ремонта подвижного состава и центральной заводской лаборатории.

Правительство Ростовской области установило предельные стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет фонда капремонта на 2027 год. Размеры ставок дифференцированы по шести группам зданий в зависимости от этажности и наличия теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении металлотрейдера из Батайска — ООО «Лидер», процедуру наблюдения из-за долга компании перед кредитной организацией в 46,9 млн руб.

Владельцы трех кофеен в Ростове-на-Дону выставили на продажу свой бизнес на сайте популярных объявлений. Общая стоимость заведений общепита составляет 37,3 млн руб.