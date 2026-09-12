ООО «Лидер» из Батайска попало под наблюдение из-за долга в 47 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении металлотрейдера из Батайска — ООО «Лидер» — процедуру наблюдения из-за долга компании перед кредитной организацией в 46,9 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть претензий состоит в том, что ООО «Лидер» в 2023 году заключило с банком три кредитных договора. В обеспечение обязательств предоставлены поручительства учредителя Сергея Лиховицкого и НКО «Гарантийный фонд Ростовской области», а также залоги — товары в обороте (лом черных металлов) и производственное оборудование, включая двухвальный шредер ZQ750, токарно-фрезерный станок и брикетировочный пресс.

Должник перестал исполнять обязательства, образовалась просрочка. По состоянию на 25 марта 2026 года сумма неисполненных обязательств составила 46,9 млн руб.

Суд проверил расчет банка и признал его надлежащим. Ранее заседания неоднократно откладывались для погашения задолженности, однако должник доказательств возврата средств не представил.

Определением суда требования банка включены в третью очередь реестра требований кредиторов как обеспеченные залогом имущества должника. Временным управляющим утвержден Виталий Федоренко из СРО «Дело».

Заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 10 марта 2027 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лидер» зарегистрировано в Батайске 16 ноября 2020 года. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля, включая лом черных металлов. Учредитель — Сергей Лиховицкий. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Согласно финансовой отчетности за 2025 год, прибыль компании выросла на 18% — до 282,2 млн руб., при этом чистый убыток составил 36 млн руб.

Наталья Белоштейн