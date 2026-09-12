На Дону утверждена предельная стоимость работ по капремонту МКД на 2027 год

Правительство Ростовской области установило предельные стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет фонда капремонта на 2027 год. Размеры ставок дифференцированы по шести группам зданий в зависимости от этажности и наличия теплоснабжения и горячего водоснабжения. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, самые дорогие позиции — лифты и крыши. Так, предельная стоимость ремонта одного пассажирского лифта с лифтовой шахтой составляет 6,3 млн руб., грузового — 7,8 млн руб.

Среди работ, тарифицируемых по квадратным метрам, лидирует ремонт крыш с жестким покрытием: от 12,4 тыс. до 14,1 тыс. руб. за квадратный метр в зависимости от группы дома. Ремонт мягкой кровли обойдется заметно дешевле — 4,7–5,2 тыс. руб. за «квадрат».

Ремонт фасада кирпичного здания оценивается в 5,6-9,4 тыс. руб. за 1 кв. м., панельного — около 8,5 тыс. руб. независимо от группы. С

Самые высокие ставки на ремонт инженерных сетей зафиксированы для малоэтажных домов (1-3 этажа): ремонт теплоснабжения — до 8,5 тыс. руб. за 1 кв. м., газоснабжения — до 5,6 тыс. руб., электроснабжения — до 4,3 тыс. руб.

Для домов высотой 4-6 этажей с центральным теплоснабжением ставки ниже: ремонт теплоснабжения — 4,3 тыс. руб. за «квадрат», электроснабжения — 2,9 тыс. руб., газоснабжения — 2,4 тыс. руб. В домах более 7 этажей ставки минимальны по большинству позиций.

По расчетам, комплексный капитальный ремонт типового 5-этажного дома площадью около 3 тыс. кв. м (без замены лифтов) может обойтись региональному оператору в порядка 66 млн руб. Крупнейшие статьи — ремонт фасада (16,1 млн руб.), теплоснабжения (12,9 млн руб.) и электроснабжения (8,6 млн руб.). Замена одного пассажирского лифта прибавит к смете еще 6,3 млн руб.

Наталья Белоштейн