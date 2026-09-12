В Ростове выставили на продажу три кофейни за 37,3 млн рублей

Владельцы трех кофеен в Ростове-на-Дону выставили на продажу свой бизнес на сайте популярных объявлений. Общая стоимость заведений общепита составляет 37,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Первая кофейня расположена на ул. Зорге, напротив торгового центра с высоким пешеходным трафиком. Объект продается по стоимости оборудования — вся техника и мебель в собственности, арендного имущества нет. Цена объекта составляет 1,1 млн руб.

Кофейню на ул. Садовой, 65 владелец оценивает в 1,2 млн руб. Готовый бизнес с подтверждаемой прибылью работает на патенте без НДС. Часть помещения площадью 150 кв. м можно сдать в субаренду под фастфуд или пекарню. Продавец готов обеспечить поддержку в первые месяцы работы. Причина продажи обсуждается при личной встрече.

Самым дорогим лотом является кофейня с летней верандой — 35 млн руб. Это полностью укомплектованное заведение с современным ремонтом, премиальным оборудованием, летней верандой и открытой зоной. Чистая ежемесячная прибыль — 800 тыс. руб., все доходы подтверждаются документально.

Наталья Белоштейн