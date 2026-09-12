НЭВЗ вложил 120 млн рублей в модернизацию производства

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) направил более 120 млн руб. на техническое перевооружение предприятия. Новое оборудование распределено по ключевым производственным цехам, а также установлено в цехе ремонта подвижного состава и центральной заводской лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"» Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"»

В первом полугодии 2026 года на заводе ввели в эксплуатацию десятки единиц современного высокотехнологичного оборудования.

Как сообщал «Ъ-Ростов», в конце августа 2026 года руководство НЭВЗ заявляло о планах на расширение производственные мощности. Общий объем инвестиций в проект превысит 43 млрд руб.

Наталья Белоштейн