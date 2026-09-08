Главные новости за 8 сентября. Ростов и область

Летом 2026 года Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований квартир посуточно. Средняя цена бронирования составляла 3,4 тыс. руб. за сутки, заселялись гости чаще всего вдвоем на две ночи.

Пять предприятий Новочеркасска передадут более 6,2 млн руб. трем спортивным школам города. средства направят через механизм инвестиционного налогового вычета, который был введен на федеральном уровне.

В Российской детской клинической больнице Минздрава России (РДКБ) провели успешную операцию ребенку, пострадавшему в результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону 29 августа.

В Ростовской области подготовлен законопроект, предусматривающий расширение перечня категорий граждан, имеющих право на меру социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения. На реализацию меры поддержки в областном бюджете на 2026 год предусмотрено 190,9 млн руб.

В Ростовской области число жалоб на переполненные контейнерные площадки и сбои в графиках сократилось в четыре раза. Пик обращений пришелся на август — тогда из 185 специализированных машин на линию выходило лишь 36–39 единиц.

В Сальском районе Ростовской области два человека погибли в канализационном коллекторе. Тела погибших заметили местные жители, они же и вызвали на место спасателей.