Бизнес-сообщество Новочеркасска направит 6,2 млн рублей спортшколам

Пять предприятий Новочеркасска передадут более 6,2 млн руб. трем спортивным школам города. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам парламентария, средства направят через механизм инвестиционного налогового вычета, который был введен на федеральном уровне, а затем поддержан правительством и Законодательным собранием Ростовской области. Механизм позволяет компаниям направлять часть налога на прибыль на развитие спорта: организация перечисляет средства конкретной спортивной школе, и эта сумма засчитывается в счет налоговых обязательств. Вычет может достигать 100% от объема поддержки, а одна организация вправе направить на эти цели до 20 млн руб. в год.

Первые результаты, по данным госпожи Абрамченко, уже определены. Спортивная школа № 3, построенная в 1988 году, получит 3,5 млн руб. на ремонт кровли, спортшколам № 1 и № 2 помогут приобрести снаряд для перетягивания каната, акробатическую дорожку с зоной приземления и спортивную форму.

«Предприниматели сегодня открыто говорили о том, почему для них это важно. Раньше помогать было сложно: не хватало прозрачности, системного подхода, удобных механизмов. Теперь все иначе — есть четкие правила, адресность и понятный эффект и для города, и для самих компаний», — написала вице-спикер ГД.

Всего в Ростовской области работают 109 спортивных школ. Задача, по заявлению инициаторов, — сформировать практику регулярной и результативной поддержки, а не ограничиться разовыми пожертвованиями.

Константин Соловьев