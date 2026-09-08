Число жалоб на вывоз мусора в Ростовской области сократилось в четыре раза

В Ростовской области усиление контроля за региональными операторами по вывозу твердых коммунальных отходов принесло результат. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, число жалоб на переполненные контейнерные площадки и сбои в графиках сократилось в четыре раза. Пик обращений пришелся на август — тогда из 185 специализированных машин на линию выходило лишь 36–39 единиц. Сейчас практически весь парк техники регулярно выезжает на маршруты. Сведения о выходе машин и убранных площадках ежедневно вносятся в федеральную государственную информационную систему учета ТКО.

Отдельно глава региона отметил систему вывоза отходов в Таганроге. По словам Юрия Слюсаря, городу из областного бюджета выделили более 12 млн руб. для обустройства 84 существующих площадок, создание пяти новых, а также приобретение 70 накопительных бункеров — мульд.

Помимо этого, в Таганроге реализуется эксперимент по раздельному сбору мусора, признанный успешным. Эту практику предложено распространить на весь регион.

Константин Соловьев