Ростовская область вошла в десятку регионов по бронированию квартир посуточно

Летом 2026 года Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований квартир посуточно. Средняя цена бронирования составляла 3,4 тыс. руб. за сутки, заселялись гости чаще всего вдвоем на две ночи. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставил сервис Авито Путешествия.

Самыми популярными городами для аренды квартир летом стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. В топ также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Волгоград и Красноярск. Средняя стоимость аренды квартиры в этих городах составила 4,3 тыс. руб. за ночь. Наиболее доступное жилье можно было найти в Тюмени — в среднем за 3,1 тыс. руб., а также в Ростове-на-Дону и Красноярске — по 3,4 тыс. руб.

В квартирах обычно останавливались два-три человека, а средняя продолжительность поездки составляла три ночи. На более долгий срок жилье бронировали в Санкт-Петербурге — в среднем на четыре ночи. При этом поездки в город планировали заранее: подходящие варианты начинали искать почти за 24 дня до заезда, тогда как в среднем в популярных городах пользователи сервиса бронировали квартиру за десять дней.

Кристина Федичкина