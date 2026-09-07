Главные новости за 7 сентября. Ростов-на-Дону и область

Летом 2026 года самая высокая предлагаемая работодателями зарплата в Ростовской области зафиксирована в металлургической промышленности. Специалистам в этой сфере в среднем готовы платить по 208 тыс. руб.

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий атаки украинских беспилотников в ночь на воскресенье, 6 сентября. В Гуково комиссия проводит инструментальное обследование четырехподъездного жилого дома, пострадавшего в результате атаки. Окончательные выводы комиссия представит до 14 сентября.

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бывшему декану лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) Андрею Сафроненко, обвиняемому в девяти эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Азовский городской суд Ростовской области приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ по (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В Ростовской области началась подготовка к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. Из регионального бюджета выделили дополнительные средства на закупку более 300 тыс. доз вакцины для взрослых.

Директором департамента экономики Ростова-на-Дону назначили бывшего замминистра экономического развития Ростовской области Романа Шеховцова.