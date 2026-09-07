Ростовская область закупила более 300 тысяч доз вакцины от гриппа

В Ростовской области началась подготовка к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По распоряжению губернатора Юрия Слюсаря из регионального бюджета выделили дополнительные средства на закупку более 300 тыс. доз вакцины для взрослых. Привить планируется не менее 60% жителей региона — для формирования коллективного иммунитета.

Первая партия в 150 тыс. доз поступила в конце августа, и с 1 сентября медицинские организации приступили к иммунизации населения. Следующая поставка запланирована на 19 сентября.

В первую очередь прививка рекомендована людям из групп риска: детям, жителям старше 60 лет, беременным женщинам, пациентам с хроническими заболеваниями, а также медработникам и педагогам. Врачи рекомендуют сделать прививку до начала сезонного подъема заболеваемости.

Константин Соловьев