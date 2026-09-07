Самые высокие зарплаты на Дону предлагают в металлургической промышленности

Летом 2026 года самая высокая предлагаемая работодателями зарлата в Ростовской области зафиксирована в металлургической промышленности. Специалистам в этой сфере в среднем готовы платить по 208 тыс. руб. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса Авито Работа.

К металлургической промышленности относятся добыча и переработка руд, производство черных и цветных металлов, а также выпуск металлопродукции для строительной, машиностроительной и других отраслей промышленности.

Второе место в рейтинге сфер с наиболее высокой средней зарплатой в Ростовской области заняло транспортное машиностроение — работодатели предлагают новым сотрудникам в среднем 203,7 тыс. руб. в месяц. Эта сфера объединяет предприятия по производству автомобилей, железнодорожной техники и морских судов, где сохраняется стабильный спрос на квалифицированных специалистов.

На третьей строчке оказалась сфера строительства жилых и коммерческих объектов — средние зарплатные предложения в этой отрасли составили почти 174 тыс. руб. Эта сфера охватывает возведение многоквартирных домов, коттеджей, а также офисных центров и торговых комплексов.

Кристина Федичкина