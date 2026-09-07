Жителю Азовского района вынесли приговор за хранение взрывчатки

Азовский городской суд Ростовской области приговорил местного жителя Дениса Горлова к трем годам лишения свободы условно по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в начале 2026 года осужденный незаконно приобрел взрывчатые вещества у неустановленных лиц и хранил их по месту своего жительства. Факт противоправной деятельности выявили оперативники УФСБ России по Ростовской области.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственный отдел МО МВД России «Азовский» возбудил в отношении фигуранта уголовное дело.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн