Главные новости за 5 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов погиб в Крыму при отражении атаки беспилотника. Президент России посмертно наградил господина Чернышова орденом Мужества.

В Краснодарском крае планируют предоставить отсрочку по действующим займам предпринимателям, занимающимся растениеводством. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании Наблюдательного совета Фонда микрофинансирования.

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ — 2:2. После семи туров «быки» с 19 очками сохраняют первое место в турнирной таблице.

В Краснодаре до 14 октября продлили ограничение движения по улице 2-й Ямальской на участке от 1-й Ямальской до Командорской. Ограничения связаны со строительством второй очереди канализационного коллектора №20 и ремонтом дороги.

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над девятью регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. В Краснодарском крае за распространение информации об атаках БПЛА и работе ПВО предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.

Средняя соленость Азовского моря достигла рекордных 16 промилле — максимума за всю историю инструментальных наблюдений. Ученые связывают рост показателя с сокращением пресноводного стока из рек.

Самая высокая средняя предлагаемая зарплата в Краснодарском крае летом 2026 года зафиксирована в металлургии — 208,7 тыс. руб. в месяц. На втором месте транспортное машиностроение с 208 тыс. руб., на третьем — строительство с 148 тыс. руб.