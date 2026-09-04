Металлургия стала самой высокооплачиваемой сферой на Кубани

Средняя предлагаемая зарплата в металлургической промышленности Краснодарского края по итогам июня–августа 2026 года составила 208 670 руб. в месяц. Это самый высокий показатель среди всех отраслей, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Второе место заняло транспортное машиностроение — средняя зарплата в отрасли достигла 208 тыс. руб. в месяц. Сфера объединяет предприятия по производству автомобилей, железнодорожной техники и морских судов.

Замыкает тройку лидеров строительство жилых и коммерческих объектов с показателем 148 тыс. руб. в месяц. Эта сфера охватывает возведение многоквартирных домов, коттеджей, а также офисных центров и торговых комплексов.

Как отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, компании в регионе продолжают модернизировать производства, открываются новые предприятия, где требуются высококвалифицированные кадры, поэтому специалисты получают все более привлекательные предложения. Он также добавил, что фиксируется рост спроса на кадры: количество вакансий в сфере транспортного машиностроения выросло на 25%, в сфере ремонта и отделки помещений — на 11%.

По его словам, работодатели готовы предлагать конкурентные условия, чтобы привлекать и удерживать специалистов, особенно в отраслях, где потребность в кадрах остается стабильно высокой.

Алина Зорина