Ночью над Краснодарским краем и Черным морем сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа. Аппараты действовали над территориями девяти регионов России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были перехвачены и уничтожены над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Еще часть аппаратов сбили над акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничение также касается сведений о расположении военных, потенциально опасных и стратегически важных объектов.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что над Севастополем днем 4 сентября ликвидировали семь беспилотников, атаку отразили военные, ПВО и мобильные огневые группы. В результате произошло возгорания в СНТ у Камышового шоссе, а в районе Радиогорки обнаружили неразорвавшийся дрон.

Мария Удовик