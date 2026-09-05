ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги в Самаре поделил очки с «Крыльями Советов». Игра завершилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Всего три минуты понадобилось «быкам», чтобы открыть счет в этом противостоянии, когда после розыгрыша углового Джон Кордоба забил первый гол в этом сезоне. На 17 минуте Жоау Батчи получил передачу на левом фланге, сместился ближе к центру и из-за пределов штрафной поразил ворота хозяев.

Однако после перерыва самарцы сумели перевернуть ход матча. В начале второго отрезка вышедший на замену боснийский полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович точным ударом вернул интригу. А за десять минут до окончания основного времени с передачи Ивана Олейникова восстановил равенство Амир Рахманович. В концовке встречи Джон Кордоба мог оформить дубль, но мяч угодил в штангу. В итоге – ничья 2:2.

К этой встрече южане подошли после шести матчей подряд в лиге, но любая серия рано или поздно заканчивается. После семи игр в РПЛ подопечные Мурада Мусаева занимают первое место с 19-ю очками. В следующем туре Российской Премьер-лиги «быки» сыграют на своем поле 13-го сентября с тольяттинским «Акроном». Будущий соперник идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

Евгений Леонтьев