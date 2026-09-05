Фонд микрофинансирования Кубани рассмотрит отсрочку для аграриев

В Краснодарском крае планируют предоставить отсрочку по действующим займам предпринимателям, основным видом деятельности которых является растениеводство. Вопрос вынесут на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Решение о такой поддержке планируют принять в связи с многочисленными обращениями предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Портфель займов Фонда микрофинансирования региона превышает 3,5 млрд руб. Около 40% этой суммы приходится на производителей сельскохозяйственной продукции. Вопрос об отсрочке платежей проработали совместно с фондом.

По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлии Приходько, фонд готов предоставить отсрочку по погашению действующих займов заемщикам, основным видом деятельности которых является растениеводство. Это предложение планируют рассмотреть на ближайшем заседании Наблюдательного совета организации.

Максимальный период отсрочки будут определять индивидуально. При этом он не сможет превышать нормативно установленный максимальный срок займа, который составляет три года.

Предполагается, что отсрочка позволит предпринимателям сельскохозяйственной отрасли перенести платежи на следующий год. Это должно обеспечить им финансовую устойчивость во время посевной кампании 2027 года и сохранить объемы производства.

«Ъ-Кубань» писал, что в первом полугодии аграрии региона привлекли 32,4 млрд руб., больше направили только в Белгородскую область и Московский регион. Всего Россельхозбанк за январь—июнь выделил на сезонные полевые работы почти 470 млрд руб., а его кредитный портфель АПК вырос на 3,7%, до 2,8 трлн руб.

Мария Удовик