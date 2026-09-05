В Краснодаре продлили ограничение движения на 2-й Ямальской

В Краснодаре до 14 октября продлили временное ограничение движения транспорта по улице 2-й Ямальской. Ограничение действует на участке от 1-й Ямальской до Командорской в Прикубанском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ограничения связаны со строительством второй очереди главного канализационного коллектора №20 и ремонтом автомобильной дороги. Изначально движение на этом участке ограничили на период проведения работ, теперь срок ограничения продлили до 14 октября.

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что водителям следует учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов и заранее выбирать объездные пути.

Ограничения действуют и на других участках улично-дорожной сети Краснодара. С 15 августа по 15 октября временно ограничили движение транспорта по улице Гоголя на участке от улицы Кирова до улицы Фрунзе. Там специалисты «Краснодар Водоканала» проводят реконструкцию водопроводных сетей.

Еще одно изменение схемы движения связано с реконструкцией Фадеевского путепровода. Вблизи объекта меняется организация движения транспорта, в том числе общественного. Для проведения нового этапа работ дополнительно ограничили проезд на пересечении улиц имени Фадеева и 1 Мая.

На этом перекрестке автомобильное движение организовали в реверсивном режиме. Для регулирования проезда используют светофор.

Мария Удовик