Главные новости за 5 сентября. Ростов-на-Дону и область

Арбитражный суд региона удовлетворил иск департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону к ООО «Ростовское парковочное пространство», обязав компанию в течение месяца восстановить работоспособность 144 паркоматов и поддерживать систему до передачи оборудования в муниципальную собственность.

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. По данным ростовского Гидрометцентра, во второй половине ночи с 5 на 6 сентября, до конца суток 6 сентября, а также ночью и днем 7 сентября местами в донском регионе ожидается «комплекс метеорологических явлений»: ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.

На расположенном в Волгодонске заводе «Атоммаш» завершилась модернизация комплекса очистных сооружений. Выполненные работы позволили на 20% повысить глубину очистки воды, используемой при гидроиспытаниях атомных реакторов и парогенераторов, а также в процессах нанесения гальванических покрытий и окраски изделий.

В Таганроге на строительство улично-дорожной сети к многоэтажным домам в новом микрорайоне из областного бюджета направили свыше 68 млн рублей. Это один из четырех важных дорожных объектов, по поводу которых в адрес областной власти поступало больше всего обращений от таганрожцев.

В Ростове-на-Дону утром 8 сентября произойдет плановое отключение холодного водоснабжения. Ровно на сутки без воды будут 16 садовых товариществ, несколько улиц и коттеджных поселков. А в густонаселенном микрорайоне Темерник будет пониженное давление в водопроводных сетях.