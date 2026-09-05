Волгодонский «Атоммаш» на 20% повысил глубину очистки промышленных стоков

На расположенном в Волгодонске заводе «Атоммаш» (машиностроительный дивизион «Росатома») завершилась модернизация комплекса очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Здесь уточнили, что проведенные работы позволили на 20% повысить глубину очистки воды, используемой при гидроиспытаниях атомных реакторов и парогенераторов, а также в процессах нанесения гальванических покрытий и окраски изделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Как разъяснили в пресс-службе, после модернизации сбрасываемая с завода вода по качеству превосходит нормативы, установленные для городской системы водоотведения: остаточная концентрация загрязняющих компонентов в заводских стоках не превышает 0,51 мг/л. Это на 21,5 % ниже предельно допустимой концентрации, разрешенной городской сетью, заверили в компании.

По словам главного инженера «Атоммаша» Михаила Никишина, повышение глубины очистки промышленных стоков на 20% — важный этап. «Высокие показатели подтверждаются не только лабораторными протоколами. В градирне завода, куда поступает очищенная вода, обитает рыба — доказательство того, что вода на выходе безопасна и экологически чиста. Теперь мы движемся к тому, чтобы максимально сократить сбросы в городскую сеть, используя очищенную воду повторно внутри завода», — рассказал господин Никишин.

В пресс-службе добавили, что повышение глубины очистки воды позволяет предприятию возвращать часть воды в технологический цикл и использовать ее повторно. В 2027 году эта работа будет продолжена и позволит снизить забор свежей воды на 6% или на 8,5 тыс. кубометров, что соответствует годовому потреблению мини-прачечной.

Владимир Андреев