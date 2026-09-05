На дороги в новом микрорайоне Таганрога из бюджета направили почти 70 млн рублей

В Таганроге на строительство улично-дорожной сети к многоэтажным домам в новом микрорайоне «ПМК» направили свыше 68 млн руб. из областного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В пресс-службе пояснили, что это один из четырех важных для таганрожцев дорожных объектов, о ремонте которых больше всего поступало обращений от горожан.

Во время недавней рабочей поездки в Таганрог губернатор Дона Юрий Слюсарь осмотрел участок новой дороги, обсудил планы по ее строительству, пообщался с жителями. «Просьбы о строительстве новой дороги к многоэтажкам в этом микрорайоне поступали в правительство области с 2020 года. Проектная документация на строительство улично-дорожной сети разработана в 2022 году. Но выяснилось, что перед укладкой асфальта нужно переложить инженерные сети. В 2025-м город выполнил подготовительные работы по переустройству коммуникаций. В 2026-м выделены средства на строительство дороги. 1 сентября был заключен контракт», — рассказали в пресс-службе.

Здесь добавили, что строительство новой автодороги позволит обеспечить транспортной и пешеходной доступностью более 2 тыс. жителей микрорайона.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по решению Юрия Слюсаря, из областного бюджета на реализацию в Таганроге ряда дорожных проектов направлено более 240 млн руб.

Владимир Андреев