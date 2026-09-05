В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

Днем 5 сентября в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Это следует из сообщения Главного управления МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В сообщении говорится, что, по данным ростовского Гидрометцентра, во второй половине ночи с 5 на 6 сентября, до конца суток 6 сентября, а также ночью и днем 7 сентября местами в донском регионе ожидается «комплекс метеорологических явлений»: ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.

В региональном управлении МЧС порекомендовали жителям Дона соблюдать основные правила безопасности во время непогоды: быть осторожным при нахождении на улице, старатся не приближаться к деревьям и различным сооружениям повышенного риска, обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Отдельно сотрудники МЧС попросили водителей соблюдать скоростной режим, а по возможности и вовсе воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Ефим Мартов