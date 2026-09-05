В Ростове садовые товарищества, поселки и улицы на сутки останутся без воды

В Ростове-на-Дону утром 8 сентября произойдет плановое отключение холодного водоснабжения. Об этом сообщили в АО «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из сообщения следует, что ровно на сутки, до 10:00 9 сентября, без воды останутся 16 садовых товариществ, несколько улиц, обычных и коттеджных поселков. А в микрорайоне Темерник (это один из густонаселенных и крупных жилых массивов столицы Дона) будет пониженное давление в водопроводных сетях.

«8 сентября наши специалисты будут производить ремонтные работы. К сожалению, эти задачи невозможно выполнить без временного отключения холодной воды в указанных границах», — пояснили представители предприятия и посоветовали жителям запастись водой.

Владимир Андреев