Главные новости за 2 сентября. Ростов-на-Дону и область

Некоторые сельскохозяйственные производители Ростовской области рассматривают возможность отказа от посева озимых культур на части площадей под урожай 2027 года. Причина — трудности с реализацией текущего урожая зерна, сообщил заместитель председателя Законодательного собрания региона и глава комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко. Особенно сложная ситуация сложилась у средних и мелких сельхозтововаропроизводителей. Многие из них уже задумываются, чем заменить озимые культуры на будущий год.

В Ростове-на-Дону задержали водителя, который спровоцировал серию дорожно-транспортных происшествий при попытке скрыться от экипажа ГИБДД. Экипаж дорожно-постовой службы заметил вилявший по дороге автомобиль Opel Antara накануне, 1 сентября, в 23:55 на улице Белорусской. Правоохранители попытались остановить машину, но водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Во время погони Opel проезжал на «красный» сигнал светофора, а на пересечении улиц Пушкинской и Суворова столкнулся с патрульной машиной и четырьмя автомобилями

Уголовное дело в отношении шести жителей Ростова-на-Дону, обвиняемых в мошенничестве при эвакуации автомобилей, передано в Октябрьский районный суд города. По версии следствия, группа завлекала владельцев неисправных машин низкой стоимостью эвакуации, а после погрузки транспорта требовала с них значительно больше денег. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области. Следствие считает организатором схемы предпринимателя, занимавшегося эвакуацией автомобилей. При обращении клиента диспетчеры сообщали ему заниженную цену услуги. После того как машина оказывалась на эвакуаторе, водитель называл уже другую стоимость.

Жители Аксая Ростовской области, чьи квартиры пострадали при атаке БПЛА 29 августа, получат материальную помощь. Об этом сообщила администрация города в мессенджере Max. Во время атаки пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все они получили легкие травмы или травмы средней степени тяжести; детей уже выписали из больницы. Из поврежденных квартир три пока остаются незаселенными: их владельцы временно находятся у родственников.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Ростовской области в первом полугодии 2026 года достиг $5,458 млрд при плановом показателе на весь 2026 год в $2,3151 млрд.Такие данные содержатся в отчете правительства Ростовской области о реализации национальных проектов в первом полугодии 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов». Фактический показатель составил 235,7% годового плана. Превышение составило $3,1429 млрд, или примерно в 2,36 раза относительно планового значения. Показатель рассчитывается как объем экспорта продукции АПК к уровню 2021 года в номинальных ценах.