Экспорт продукции АПК Ростовской области за полугодие превысил годовой план в 2,4 раза

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Ростовской области в первом полугодии 2026 года достиг $5,458 млрд при плановом показателе на весь 2026 год в $2,3151 млрд. Такие данные содержатся в отчете правительства Ростовской области о реализации национальных проектов в первом полугодии 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фактический показатель составил 235,7% годового плана. Превышение составило $3,1429 млрд, или примерно в 2,36 раза относительно планового значения. Показатель рассчитывается как объем экспорта продукции АПК к уровню 2021 года в номинальных ценах.

В первом полугодии в регионе проведен яровой сев масличных культур на площади 1,0922 млн га, кукурузы на зерно — 99,26 тыс. га, зернобобовых — 214,4 тыс. га.

При этом финансовое обеспечение проекта «Экспорт продукции АПК» на 2026 год не предусмотрено. Показатели о 16,4 млн руб. финансирования и 56,2% исполнения относятся к соседнему проекту — «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», поэтому в эту новость их включать не следует.

Валерий Климов