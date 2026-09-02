В Аксае жильцам поврежденных при атаке БПЛА квартир выплатят матпомощь

Жители Аксая Ростовской области, чьи квартиры пострадали при атаке БПЛА 29 августа, получат материальную помощь. Об этом сообщила администрация города в мессенджере Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время атаки пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все они получили легкие травмы или травмы средней степени тяжести; детей уже выписали из больницы.

Из поврежденных квартир три пока остаются незаселенными: их владельцы временно находятся у родственников. Остальные жильцы уже вернулись домой. Размер и порядок выплат пострадавшим собственникам администрация уточняет.

Параллельно специалисты обследуют поврежденные нежилые объекты — промышленные и торговые здания. Отдельная работа ведется с владельцами автомобилей, пострадавших во время атаки, по вопросу компенсации ущерба.

Атака произошла в ночь на 29 августа. В Аксайском районе обломки БПЛА обнаружили на территории складских помещений, где также произошло возгорание в лесополосе. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о семи пострадавших в регионе, включая двух детей.

В Ростове-на-Дону в результате той же атаки были повреждены два многоквартирных дома. Режим чрезвычайной ситуации также ввели в зонах повреждений в Аксае, Большелогском и Ленинском сельских поселениях Аксайского района. В понедельник господин Слюсарь сообщил, что жильцы двух поврежденных ростовских домов подали 211 заявлений на единовременную материальную помощь.

Валерий Климов