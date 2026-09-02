В Ростове-на-Дону водитель на угнанном авто спровоцировал пять ДТП во время погони

В Ростове-на-Дону задержали водителя, который спровоцировал серию дорожно-транспортных происшествий при попытке скрыться от экипажа ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Экипаж дорожно-постовой службы заметил вилявший по дороге автомобиль Opel Antara накануне, 1 сентября, в 23:55 на улице Белорусской. Правоохранители попытались остановить машину, но водитель проигнорировал требование и увеличил скорость.

Во время погони Opel проезжал на «красный» сигнал светофора, а на пересечении улиц Пушкинской и Суворова столкнулся с патрульной машиной и четырьмя автомобилями. В районе улицы Большой Садовой, 2, после предупредительного выстрела полицейские открыли огонь по колесам кроссовера.

В итоге автомобиль снес шлагбаум, въехал на территорию железнодорожного вокзала, врезался в ограждения и остановился. Водитель попытался скрыться пешком, однако был задержан инспекторами ДПС.

Предварительно, водитель находился в состоянии опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось также, что водительского удостоверения задержанный никогда не получал. В отношении задержанного составлено несколько административных протоколов.

После его задержания в полицию поступило заявление об угоне автомобиля — его подала родственница задержанного, являющаяся владелицей Opel Antara. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Константин Соловьев