Главные новости за 2 сентября. Кавказ

Аграрии Ставропольского края приступили к осенней посевной кампании. Первым этапом стал сев озимого рапса. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.Первые полевые работы начались в хозяйствах Георгиевского и Изобильненского округов. Здесь засеяно порядка 2 тыс. га. В целом в рамках осенней кампании аграриям предстоит охватить посевами 96 тыс. га этой сельхозкультуры.

Более 600 единиц гражданского оружия изъяли у жителей и организаций Северного Кавказа в августе из-за выявленных нарушений правил его оборота. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии. Изъятиями занимались подразделения лицензионно-разрешительной работы ведомства. Помимо оружия, по итогам проверок более 200 человек передали в органы внутренних дел для привлечения к ответственности за различные правонарушения.

Организации Ставропольского края за январь—июнь 2026 года получили 50,33 млрд руб. прибыли, при этом совокупный убыток предприятий составил 31,7 млрд руб. Сальдо прибылей и убытков сложилось положительным — 18,63 млрд руб. Прибыль получили 67,8% организаций, вошедших в статистику, убыточными оказались 32,2%. При сравнении с январем—июнем 2025 года сальдо по краю составило 43,4% от прошлогоднего уровня. Это означает, что сальдированный финансовый результат снизился на 56,6%.

Чеченская Республика заняла первое место среди регионов России по уровню потребления алкоголя в июле 2026 года — на одного жителя пришлось 0,02 литра этанола. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ. В тройку регионов с минимальным показателем также вошли Ингушетия и Дагестан. В этих республиках потребление чистого спирта составило соответственно 0,62 и 0,88 литра на душу населения. Еще три региона Северного Кавказа вошли в число субъектов с наиболее низким уровнем потребления алкоголя. В Кабардино-Балкарии показатель составил 2,05 литра этанола на человека, в Карачаево-Черкесии — 2,71 литра, в Ставропольском крае — 3,45 литра.