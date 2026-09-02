На Ставрополье стартовала осенняя посевная кампания
Аграрии Ставропольского края приступили к осенней посевной кампании. Первым этапом стал сев озимого рапса. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Первые полевые работы начались в хозяйствах Георгиевского и Изобильненского округов. Здесь засеяно порядка 2 тыс. га. В целом в рамках осенней кампании аграриям предстоит охватить посевами 96 тыс. га этой сельхозкультуры.
Глава региона добавил, что хозяйства обеспечены необходимыми запасами семян и удобрений.
Отдельное внимание уделяется обеспеченности топливом. При возникновении сложностей краевые власти готовы оперативно подключиться к их решению. Такой подход, по мнению губернатора, позволит аграриям провести посевную в установленные сроки и заложить основу будущего урожая.