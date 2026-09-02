Организации Ставрополья получили 50,3 млрд рублей прибыли за полугодие

Организации Ставропольского края за январь—июнь 2026 года получили 50,33 млрд руб. прибыли, при этом совокупный убыток предприятий составил 31,7 млрд руб. Сальдо прибылей и убытков сложилось положительным — 18,63 млрд руб. Такие данные содержатся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прибыль получили 67,8% организаций, вошедших в статистику, убыточными оказались 32,2%.

При сравнении с январем—июнем 2025 года сальдо по краю составило 43,4% от прошлогоднего уровня. Это означает, что сальдированный финансовый результат снизился на 56,6%.

Наиболее крупный положительный финансовый результат среди городских округов зафиксирован в Ставрополе. Сальдо прибылей и убытков организаций города составило 13,626 млрд руб., или 105,5% от уровня января—июня 2025 года. Таким образом, показатель увеличился на 5,5%. Прибыль организаций достигла 18,689 млрд руб., убыток — 5,063 млрд руб. Доля прибыльных организаций составила 69,6%.

В Ессентуках сальдо прибылей и убытков составило 3,729 млрд руб., или 114,2% от прошлогоднего уровня. Прирост составил 14,2%. Прибыль организаций города достигла 3,886 млрд руб., убыток — 157,9 млн руб. Прибыльными были 70,3% организаций.

Среди муниципальных округов крупнейшее положительное сальдо зафиксировано в Минераловодском округе — 3,106 млрд руб. При этом показатель составил 80,8% от уровня января—июня 2025 года, то есть снизился на 19,2%. Прибыль организаций округа составила 4,156 млрд руб., убыток — 1,05 млрд руб.

В Нефтекумском округе сальдо составило 1,515 млрд руб., или в 1,6 раза от уровня прошлого года, а в Новоалександровском — 1,532 млрд руб., или в 1,8 раза. В Предгорном округе показатель достиг 1,153 млрд руб., составив 1,9 прошлогоднего уровня.

Одновременно в ряде территорий сальдо прибылей и убытков оказалось отрицательным. В Шпаковском округе оно составило минус 3,023 млрд руб. Прибыль организаций округа достигла 1,255 млрд руб., а убыток — 4,278 млрд руб.

Наиболее крупные отрицательные результаты среди городских округов зафиксированы в Пятигорске и Невинномысске. В Пятигорске сальдо составило минус 5,679 млрд руб. при прибыли 1,584 млрд руб. и убытке 7,263 млрд руб. В Невинномысске сальдо достигло минус 5,636 млрд руб., прибыль — 1,9997 млрд руб., убыток — 7,636 млрд руб.

В Лермонтове сальдо прибылей и убытков также оказалось отрицательным — минус 923,1 млн руб. Доля прибыльных организаций составила 60%, убыточных — 40%.

Валерий Климов