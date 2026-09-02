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Регионы Кавказа стали лидерами России по самому низкому потреблению алкоголя

Чеченская Республика заняла первое место среди регионов России по уровню потребления алкоголя в июле 2026 года — на одного жителя пришлось 0,02 литра этанола. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В тройку регионов с минимальным показателем также вошли Ингушетия и Дагестан. В этих республиках потребление чистого спирта составило соответственно 0,62 и 0,88 литра на душу населения.

Еще три региона Северного Кавказа вошли в число субъектов с наиболее низким уровнем потребления алкоголя. В Кабардино-Балкарии показатель составил 2,05 литра этанола на человека, в Карачаево-Черкесии — 2,71 литра, в Ставропольском крае — 3,45 литра.

Показатели Минздрава рассчитываются исходя из объема потребления алкоголя в пересчете на чистый этанол на душу населения.

Валерий Климов

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