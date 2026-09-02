Росгвардия изъяла у жителей Северного Кавказа более 600 единиц оружия за август

Более 600 единиц гражданского оружия изъяли у жителей и организаций Северного Кавказа в августе из-за выявленных нарушений правил его оборота. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Изъятиями занимались подразделения лицензионно-разрешительной работы ведомства. Помимо оружия, по итогам проверок более 200 человек передали в органы внутренних дел для привлечения к ответственности за различные правонарушения.

В отношении еще трех человек были возбуждены уголовные дела. Росгвардия отмечает, что контроль за оборотом гражданского оружия остается одним из приоритетных направлений работы ведомства в регионе.

Всего, по данным Росгвардии, в СКФО огнестрельным оружием владеют около 300 тыс. человек. Чаще всего его приобретают для охоты, самообороны и занятий спортом. С начала 2026 года в округе выявили около 4 тыс. нарушений, связанных с перерегистрацией оружия.

Валерий Климов