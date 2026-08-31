Глава Россельхознадзора прокомментировал гибель собак после «Мультикана»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что по предварительным данным при производстве вакцины для животных «Мультикан-8» могла быть нарушена технология. Об этом он рассказал корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву, видео опубликовано в Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Данкверт

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Сергей Данкверт

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Предварительные данные показывают, что могло быть нарушение технологий. Если нарушение технологий, то это серьезно, вплоть до отзыва лицензии»,— сказал господин Данкверт.

Он добавил, что прокуратура еще не дала Россельхознадзору разрешение на взятие проб вакцины, оно ожидается на этой неделе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что информация об ухудшении состояния животных и их гибели в Ярославской области начала появляться в социальных сетях в середине августа. Владельцы питомцев полагают, что это связано с применением комплексной вакцины «Мультикан-8». В конце августа «Ъ-Урал» со ссылкой на директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина сообщил, что в регионе зафиксирована гибель как минимум восьми собак после применения названной вакцины.

Производитель «Ветбиохим» отозвал всю серию вакцины, однако призвал не делать преждевременных выводов. Компания не исключила деструктивного вмешательства третьих лиц.

«Мультикан-8» применяется для профилактики у собак бешенства, чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов и лептоспироза.

Алла Чижова