Во Фрунзенском районе Ярославля создадут новое спортивное пространство

Во Фрунзенском районе Ярославля появится новое общественное пространство для спорта, прогулок и отдыха. Сквер площадью около одного гектара создадут в рамках строительства жилого квартала «Талан Символ», сообщила компания-застройщик. После завершения работ территорию передадут в муниципальную собственность, поэтому она будет открыта для всех жителей района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Талан» Фото: ГК «Талан»

Новый сквер разместится на прилегающей территории бывшего стадиона «Локомотив», сохранив спортивное назначение этого места. Здесь оборудуют многофункциональную площадку, которая летом будет использоваться для мини-футбола, а зимой — как хоккейная коробка и каток. Также здесь появятся площадка для стритбола и бадминтона, воркаут-зона с турниками и брусьями, а также площадка для групповых занятий йогой. Для семей с детьми предусмотрены современные игровые комплексы, развитая спортивная инфраструктура, прогулочная аллея, качели, зоны отдыха с шезлонгами и озелененные пространства. При благоустройстве сохранят взрослые деревья, а территорию дополнят многолетними растениями.

Проект общественного пространства реализует федеральный девелопер «Талан». По словам представителей компании, при разработке концепции было важно не только благоустроить территорию, но и сохранить ее связь с прошлым, сделав прилегающую территорию бывшего стадиона открытой и доступной для жителей района.

«При разработке концепции общественного пространства мы ставили перед собой задачу создать современный сквер, сохранив при этом связь с историей этого места. Территория бывшего стадиона всегда была точкой притяжения для жителей района, поэтому мы сделали акцент на спортивной функции и дополнили ее комфортными зонами для отдыха, прогулок и общения. Нам было важно, чтобы пространство оставалось открытым и доступным для всех горожан»,— отметили в архитектурном бюро Ап-групп.

Жилой квартал «Талан Символ» строится на Суздальском шоссе, рядом с Московским проспектом. Площадь застройки почти 6 тысяч квадратных метров, продаваемая площадь — почти 67 тысяч квадратных метров. Проект включает 8 корпусов переменной этажности от 13 до 18 этажей. В рамках 1 этапа строительства планируются к реализации две секции на 239 квартир и 140 парковочных мест.

Покупателям будут доступны различные планировочные решения: от студий до четырехкомнатных квартир площадью от 28 до 109 квадратных метров. Доступны варианты с мастер-спальнями, гардеробными, постирочными, а также уникальные форматы: с террасами и собственными палисадниками, двухуровневая с панорамным видом на сквер и «вторым светом». Все квартиры будут передаваться с предчистовой отделкой. Для будущих жителей предусмотрены закрытый двор без машин, подземный паркинг, реализуемый в 3 этапе строительства, а также коммерческая инфраструктура на первых этажах.