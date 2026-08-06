ПСБ преподнес в дар Рыбинскому музею памятную серебряную монету

Алексей Богачев, управляющий Ярославским филиалом ПСБ, передал в дар Рыбинскому музею имени адмирала Ф.Ф. Ушакова памятную серебряную монету, отчеканенную в честь 280й годовщины со дня рождения прославленного флотоводца. Торжественная церемония прошла в Рыбинске в день канонизации Федора Ушакова Русской православной церковью. В мероприятии приняли участие представители духовенства и курсанты Клуба юных моряков имени Евгения Коврижных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Серебряная монета 999 пробы весом 20 граммов выпущена «Волго-Вятским монетным двором» ограниченным тиражом всего 1000 экземпляров. На реверсе монеты изображен цветной парадный портрет Ф.Ф. Ушакова. Справа от адмирала стилизованное изображение парусного корабля, идущего по водной глади на всех парусах. На аверсе размещено изображение флагманского корабля Черноморского флота. Фоновым изображением послужила карта Черного моря XVIII века.

«Для нас особенно важно, что этот памятный выпуск посвящен нашему земляку, уроженцу Ярославии Федору Федоровичу Ушакову, чье имя — общая гордость всех россиян и особенно тех, кто связал свою жизнь со служением Отечеству и флотом. Его подвиги, стратегический гений, верность присяге и истинная забота о людях — яркий пример не только для флота, но и для всех нас. ПСБ рад внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать просветительские инициативы музея, чтобы имя Ушакова продолжало вдохновлять будущих защитников Родины»,— отметил Алексей Богачев.

Новая памятная монета расширит коллекцию экспонатов и станет регулярным атрибутом экспозиций и программ, посвященных морской истории и наследию Федора Ушакова.