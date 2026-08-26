Восемь собак погибли от вакцины «Мультикан-8» в Свердловской области

В Свердловской области зафиксирована гибель как минимум восьми собак после применения вакцины «Мультикан-8». Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Проблема существует, и достаточно большая. На сегодняшний день на территории области погибло порядка восьми животных из-за применения данной вакцины. Данная вакцина изъята из всех торговых точек. Сейчас идут судебные разбирательства и исследования. Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы купировать проблему»,— заявил господин Трушкин.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак, предназначенная для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Господин Трушкин также заверил, что на сегодняшний день дефицита вакцин для собак в России нет. «Можно много рассуждать о том, что импортные вакцины были качественнее и доступнее, но на сегодняшний день я заявляю, что российские вакцины, которые производятся предприятиями РФ, ничем не хуже импортных. С "Мультиканом-8", видимо, произошел технический или производственный сбой»,— сказал Евгений Трушкин.

Ранее в соцсетях появились сообщения о гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8» производства компании «Ветбиохим». Первые заявления касались животных в Ярославской области, позднее сообщения о пострадавших появились в других регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Саратов. По сообщениям СМИ, после прививки у собак повышалась температура, возникали судороги и агрессивное поведение, некоторые животные погибали.

Из-за сообщений о гибели собак в Ярославской области компания «Ветбиохим» отозвала четыре серии вакцины для собак «Мультикан»: две серии «Мультикан-8» (20 и 21) и две серии «Мультикан-6» (11 и 12). Проверки по факту смерти животных проводят правоохранительные органы.

Полина Бабинцева