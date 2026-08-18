ПСБ приглашает в Ярославскую Усадьбу на юбилейном «Пире на Волге»

22-23 августа в Ярославле состоится десятый юбилейный фестиваль «Пир на Волге», генеральным партнером которого стал банк ПСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

На главной аллее парка 1000-летия Ярославля разместится «Усадьба ПСБ» в стиле ярославского поместья, на территории которого будут организованы лекторий и площадки для проведения мастер-классов, презентаций, спортивных активностей с участием профессиональных спортсменов.

В «Усадьбе ПСБ» будет представлен новый путеводитель «Ярославль. География на вкус», подготовленный при поддержке банка. Издание объединяет гастрономически примечательные места региона в единое туристическое пространство, предлагает готовые маршруты с историческими достопримечательностями, ресторанами, фермерскими хозяйствами и другими точками притяжения. В «Усадьбе ПСБ» гостей ждет и презентация авторского десерта ПСБ х IZI Сибирь от шефа ресторана, а также викторина о гастрономических традициях региона с розыгрышем новой книги.

В этом году основная тема лектория «Усадьбы ПСБ» — культурно-историческое наследие ярославского региона. Среди известных спикеров лектория: Виктория Горшкова — заслуженный деятель культуры, Сергей Гребушков — лидер ЗОЖ движения, Марина Томбасова — журналист, медиаменеджер. Модератор лектория — теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен. Пространство лектория оформят как уютную библиотеку с большими книжными шкафами, символизирующими усадебные традиции чтения и гостеприимства. Ярославская областная библиотека им. Н. А. Некрасова организует здесь выездной книгообмен и проведет лекцию «Ярославль как съемочная площадка» о фильмах, снятых в регионе.

Мастер-классы в «Усадьбе ПСБ» будут посвящены традиционным русским ремеслам: валяние из шерсти, роспись изразцов и матрешек, изготовление мозаики — гости фестиваля узнают об истории старинных ремесел и смогут создать уникальный сувенир своими руками.

Также в «Усадьбе ПСБ» гостей ждут презентации интересных объектов агротуризма Ярославского региона и дегустации локальных фермерских продуктов.

Все участники мероприятий «Усадьбы ПСБ» получат золотники — местную валюту, которую можно обменять на вкусные ярославские угощения от банка.

В воскресенье 23 августа уличное пространство с игровыми зонами, интерактивной кухней и мастер-классами, а также «Усадьба ПСБ» продолжат свою программу.