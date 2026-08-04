Станцию Коромыслово реконструируют для улучшения пропуска поездов на направлении Ярославль–Москва

Северная железная дорога реконструирует станцию Коромыслово на направлении от Ярославля до Москвы. Через нее ежесуточно следуют в обе стороны порядка 160 пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Реконструкция позволит железнодорожникам более эффективно организовать их пропуск, размещать на станции грузовые составы до ста вагонов, организовывать движение тяжеловесных грузовых поездов весом до 9 тысяч тонн. Основные работы по реконструкции завершены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Четыре пути станции удлинены каждый до 1,5 километра. В общей сложности достроено более трех километров железнодорожного полотна, оборудована электрическая контактная сеть, железнодорожная автоматика.

«Станция находится на стратегическом направлении, через нее следуют пассажирские и скоростные поезда между Москвой, Ярославлем, Костромой, идет интенсивное грузовое движение. Развивая ее инфраструктуру, Северная железная дорога открывает новые возможности по увеличению пассажиропотока между городами маршрута “Золотое Кольцо”, а также грузопотока в направлении портов Северо-Запада России»,— рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

До конца 2026 года на станции Коромыслово будут построены шумозащитные экраны, пешеходный переход через удлиненные пути и пешеходные дорожки к нему.