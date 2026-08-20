Фонд «Подари Себе Будущее» совместно с ПСБ открывает набор школьников Ярославской области на «Предприниматику»

Банк ПСБ и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» открывают прием заявок на вторую образовательную программу по предпринимательству для школьников 13–17 лет из Ярославля и Ярославской области — «Предприниматика», сообщили в пресс-службе фонда. Учеников приглашают на открытую встречу перед стартом программы, на которой участникам расскажут, как будет проходить обучение и как пройти отбор на программу. Также на встрече участников ждет квиз и бизнес-игра «Поймай идею». В квизе разберутся, почему компании меняют свои продукты, что помогает предпринимателям принимать решения, а бизнесу расти. В бизнес-игре школьники научатся замечать потребности людей и превращать наблюдения в идеи продуктов и сервисов. Команды-победители получат призы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

Открытая встреча «Предприниматика. Старт» состоится 6 сентября 2026 года в 12:00 в актовом зале юридического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 36-а. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

«Предприниматика» — бесплатная программа по предпринимательству в креативных индустриях для подростков, которым интересно создавать собственные проекты. Участники смогут найти идею, разработать первую версию продукта или сервиса, изучить путь клиента, собрать бизнес-модель, рассчитать экономику проекта и освоить основы брендинга и маркетинговых коммуникаций. Работать можно над проектами в разных направлениях: медиа, события и сообщества, приложения и сервисы, дизайн, еда, музыка, игры и образование.

Участники самостоятельно могут выбрать один из двух форматов обучения: основную программу из 8 модулей с онлайн-лекциями и еженедельными очными встречами с куратором, преподавателями и менторами для совместной проработки проектов или дополнительную программу с онлайн-лекциями два раза в неделю и автоматической проверкой знаний. Для зачисления на основную программу необходимо пройти конкурсный отбор. К финалу программы каждая команда подготовит собственный оригинальный проект и защитит его перед компетентным жюри. Авторы лучших идей получат призы и подарки.

С участниками будут работать предприниматели, продюсеры, маркетологи и преподаватели с опытом запуска и развития собственных проектов. В числе спикеров — продюсер и режиссер Андрей Дейч, работавший с Тимуром Бекмамбетовым, Ридли Скоттом, Кристофером Ноланом; предприниматель и маркетолог Полина Рудакова, основательница бренда WHY NOT и клуба предпринимателей; продуктовый инженер Аскольд Романов, руководивший командой в Яндекс Образовании; руководитель бюро pdupd.co Александр Ненашев; эксперт по коммуникациям и журналист Зера Черешнева.

«Для ПСБ поддержка образования и профессионального самоопределения молодежи — одно из важнейших направлений социальной работы в регионе. Вместе с фондом “Подари Себе Будущее” мы создаем для школьников Ярославской области среду, в которой можно получить первые предпринимательские знания и сразу применить их на практике: придумать проект, проверить идею и представить ее экспертам. “Предприниматика” дает для этого практические инструменты, знания и среду единомышленников, а также помогает увидеть возможности для реализации в родном регионе»,— отметил Алексей Богачев, управляющий Ярославским филиалом ПСБ.

Участие в программе бесплатное, зачисление проходит по результатам конкурсного отбора. Обучение начнется 14 сентября 2026 года и завершится 20 декабря 2026 года финальной защитой командных проектов. Подробная информация и заявка на участие доступны по ссылке: https://juniorbizpsb.ru/2026

«Предприниматика» — бесплатная образовательная программа ранней профориентации, которую благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» развивает совместно с банком ПСБ. Она построена на прикладном подходе: подростки проходят путь от идеи до защиты проекта и работают вместе с менторами, которые сами запускали и развивали собственные проекты.

В 2025 году участниками программ по предпринимательству ПСБ в Ярославской области стали 246 школьников региона. В первом сезоне программы участники разработали 17 командных проектов в разных направлениях — от финансовых продуктов для детей и подростков и бренда одежды с ярославской идентичностью до платформы для молодых музыкантов и сервисов для повседневной жизни.

Благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» учрежден банком ПСБ для реализации социальных проектов в сфере образования, культуры и создания комфортной городской среды.