Перевозки грузов МСП по СЖД выросли на 6,4% за 7 месяцев 2026 года

Перевозки грузов предприятий малого и среднего бизнеса выросли на Северной железной дороге на 6,4% за 7 месяцев 2026 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Увеличена на 1,4% доля таких перевозок в общем объеме погрузки магистрали до 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Объем перевезенных грузов составил более 4,2 млн тонн. В основном это лесные грузы, среди других типов — металлоконструкции, сборные строительные грузы, автомобили, оборудование и техника. Кроме того, организуются перевозки негабаритных грузов, например, отдельных единиц тяжелой строительной техники. Например, из Малошуйки Архангельской области в Петрозаводск (Республика Карелия) был доставлен 30-тонный экскаватор.

В общей сложности 357 малых и средних предприятий осуществляли перевозки со станций СЖД в январе-июле, из них 86 пользовались услугами железной дороги впервые. Северная железная дорога проводит с ними индивидуальную работу для подбора оптимальных логистических решений.