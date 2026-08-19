Прививка бывает кусачей

В Ярославской области изучают обстоятельства массовой гибели собак. По словам владельцев, ухудшение состояния животных возникло после применения комплексной вакцины «Мультикан-8». Ее использование в регионе остановлено. Производитель, компания «Ветбиохим», отозвала всю серию вакцины, однако призвала не делать преждевременных выводов. Россельхознадзор намерен проверить производителя совместно с прокуратурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки производителя вакцины «Мультикан-8» в связи с сообщениями о гибели собак в Ярославской области после вакцинации. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее региональный «Центр ветеринарии» (государственное бюджетное учреждение Ярославской области), применявший вакцину, остановил использование препарата.

«При использовании вакцины проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных животных. С 14 августа использование вакцины в учреждении остановлено»,— заявили в учреждении.

«Мультикан-8» применяется для профилактики у собак бешенства, чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов и лептоспироза. Сообщения об ухудшении состояния животных и их гибели начали появляться в социальных сетях в середине августа. Владельцы писали о повышении температуры, обильном слюнотечении, «выгрызании лапы», судорогах, проявлении агрессии. По сообщениям в социальных сетях, некоторые собаки умерли, других усыпили сами хозяева, часть выжила. Официальной статистики по инцидентам нет.

Как сообщили в ГБУ ЯО «Центр ветеринарии», серия «Мультикана-8» №20 была произведена 14 июня и закуплена у производителя — «Ветбиохима». Препарат закупался регулярно и ранее проблем с ним не возникало. В центре заявили, что при транспортировке вакцины соблюдался температурный режим.

«Транспортировка выполнена с соблюдением температурного режима, что подтверждается контрольным чек-листом с оборудования автоматического контроля»,— сообщили в «Центре ветеринарии».

По данным учреждения, сейчас идут «все установленные процедуры», связанные с этой ситуацией. В управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям сообщили, что при выявлении нежелательных реакций владельцы животных могут направлять обращения на сайте ведомства через форму «Новое обращение». «Ветбиохим» выразил «глубочайшие соболезнования» владельцам погибших собак, однако призвал не делать преждевременных выводов.

«Причины произошедшего устанавливаются. Сам по себе факт вакцинации животных не является достаточным основанием для установления причинно-следственной связи между применением вакцины и случаями гибели. Наличие либо отсутствие такой связи может быть установлено только по результатам комплексного исследования всех обстоятельств каждого случая»,— говорится в заявлении компании.

Специалисты производителя выехали в Ярославскую область и участвуют в изучении обстоятельств произошедшего. Кроме того, «Ветбиохим» призвал владельцев пострадавших собак связаться с компанией. Производитель проводит повторный контроль качества серии №20 и дополнительную проверку условий производственного процесса. Архивные образцы вакцины направлены на независимую экспертизу. Компания отметила, что из других регионов сообщений о проблемах с этой партией не поступало и не исключила деструктивного вмешательства в ситуацию.

«Анализируя совокупность имеющейся на сегодняшний день информации, характер и динамику распространения сообщений, мы отмечаем признаки возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц»,— сообщили в компании.

При этом компания решила отозвать серию №20 из обращения по всей стране до выяснения обстоятельств. Следующая серия вакцины — №21 — остается в обороте. «Ветбиохим» просит владельцев животных внимательно сверять номера серий.

Сейчас в Ярославской области ГБУ ЯО «Центр ветеринарии» использует другую вакцину от бешенства — «Щелково-51». Она применяется как для собак, так и для кошек. Комплексная вакцина, защищающая от нескольких заболеваний, временно не применяется. В «Ветбиохиме» пообещали проинформировать о результатах исследований и экспертиз. Официальных заявлений от правоохранительных органов по ситуации пока не было.

Антон Голицын