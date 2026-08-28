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Минобороны сообщило о сбитых над Ярославской областью БПЛА

В течение прошедшей ночи, с 20:00 27 августа до 8:30 28 августа, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники над территориями Ярославской и других областей. Данные опубликовало Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В указанный период над территориями России сбили 512 украинских БПЛА. В ведомстве не назвали точное количество уничтоженных над Ярославской областью дронов. Также атаки были совершены на Московский регион, Владимирскую и Нижегородскую области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области режим беспилотной опасности действует с раннего утра 28 августа. Из-за ликвидации последствий в областной столице закрыли для посещения два детсада. Для обеспечения безопасности перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы, а также изменены схемы движения четырех автобусных маршрутов.

Алла Чижова

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